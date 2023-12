Operaio di Capriate folgorato in cantiere: ustioni a braccia e gambe

Un operaio quarantatreenne di origine romena, residente a Capriate San Gervasio , è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale « Niguarda » di Milano a causa di un infortunio sul lavoro accaduto il 15 dicembre in un’azienda di Cambiago , in provincia di Milano .

La dinamica

Le condizioni dell’infortunato sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. L’operaio nel corso della mattina, verso le 10,30, è rimasto folgorato per ragioni oggetto di indagine da parte dei carabinieri mentre lavorava a un quadro elettrico. L’uomo è stato subito soccorso dal personale della ditta, che ha provveduto ad allertare il 112. L’Areu ha inviato a Cambiago l’auto medica di Vimercate, e da Bergamo l’elisoccorso. Il personale di emergenza del 118 ha prestato le prime cure al ferito e, dopo averlo stabilizzato, lo ha caricato sull’elicottero e trasportato in codice rosso all’ospedale «Niguarda» di Milano, dove è stato trasferito nel reparto Ustionati (il nosocomio milanese è centro di riferimento regionale per i casi di ustione). L’operaio a causa della folgorazione ha riportato gravi ustioni alle braccia e alle gambe.