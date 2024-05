Patente revocata da 9 anni, guida senza assicurazione e revisione: 6mila euro di multa

Maxi multa per il conducente di un Fiat Doblò fermato mercoledì alle 6 da una pattuglia della polizia locale di Brembate di Sopra, nell’ambito di un’operazione di controllo stradale in via Palestro. Alla guida c’era un 57enne residente in un paese dell’Isola Bergamasca: l’uomo guidava senza patente, revocata dal prefetto nel 2015, il veicolo non era assicurato e non era neppure in regola con le revisioni. Il 57enne è un volto noto alle forze di polizia della zona: in diverse occasioni infatti non si era fermato all’alt intimato dalle Polizie locali a Sotto il Monte e Brembate di Sopra. Pesanti le conseguenze per lui: oltre al sequestro del veicolo, la polizia locale gli ha contestato sanzioni per 6.000 euro per le diverse violazioni al Codice della strada.