Perde il controllo della moto, grave 21enne a Carvico
L’INCIDENTE. La dinamica è al vaglio dei carabinieri. L’allarme scattato alle 4.30 della notte tra venerdì 2 e sabato 3 ottobre.Lettura meno di un minuto.
Carvico
Un giovane di 21 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Lecco, dopo aver perso il controllo della moto ed essersi scontrato contro un palo, a Carvico, nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 ottobre.
Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente, al vaglio dei carabinieri di Zogno intervenuti per i rilievi. L’allarme è scatto intorno alle 4.30, sul posto sono intervenute un’ambulanza e un’automedica, in attesa dell’elisoccorso che ha trasportato il giovane all’ospedale di Lecco: le sue condizioni restano gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.
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