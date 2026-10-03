Perde il controllo della moto, grave 21enne a Carvico

Un giovane di 21 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Lecco, dopo aver perso il controllo della moto ed essersi scontrato contro un palo, a Carvico , nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 ottobre.

Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente, al vaglio dei carabinieri di Zogno intervenuti per i rilievi. L’allarme è scatto intorno alle 4.30, sul posto sono intervenute un’ambulanza e un’automedica, in attesa dell’elisoccorso che ha trasportato il giovane all’ospedale di Lecco: le sue condizioni restano gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.