Perdita alla rete idrica, strada riaperta a Presezzo

L’intervento sulla strada provinciale 166, all’altezza della piazza principale di Presezzo. A causa di un guasto della rete idrica dalla mattina di sabato 28 ottobre sono intervenuti i tecnici di Uniacque per risolvere il problema il prima possibile. Il traffico è stato regolato a senso unico alternato fino alle 17.15, quando con la conclusione dell’intervento è stata ripristinata la normale circolazione. Ripristinato anche il servizio di erogazione in via Vittorio Veneto, che era stato interrotto per consentire i lavori di riparazione.