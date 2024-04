Pontida, autobus fuori servizio prende fuoco sulla Briantea: autista illeso

L’autista lo stava portando al deposito di Cisano Bergamasco quando, arrivato a Pontida sulla Briantea all’altezza della ditta «Chimiver», ha visto del fumo uscire dal motore. Si è subito fermato ed è sceso: il bus, di proprietà di una società di viaggi low cost di Cesano Maderno, era fuori servizio e non c’erano passeggeri. Erano le 20,50 quando l’autista ha chiamato il 112. Sono arrivati i vigili del fuoco di Zogno e Madone ma le fiamme erano già alte e il bus è andato distrutto. La causa è probabilmente un guasto meccanico. Sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Cisano per gli accertamenti e la viabilità. Il tratto di Briantea è stato chiuso per il tempo necessario a spegnere le fiamme e non si sono registrati grossi disagi.