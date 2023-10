Ritrovato a Bergamo l’uomo scomparso giovedì a Bonate Sopra

Allarme rientrato per il quarantenne Bledar Dibra, di origine albanese, che si era allontanato dalla casa della sorella Majlinda Gokovi, residente alle Ghiaie di Bonate Sopra, giovedì pomeriggio alle 14. L’uomo, residente ad Abano Terme, ogni mese raggiunge Bonate Sopra e trascorre una settimana dalla sorella, giovedì nel pomeriggio era uscito per una passeggiata, poi di lui si erano perse le tracce. È stato trovato nel pomeriggio di domenica 15 ottobre nella zona del parco di via Cerasoli a Bergamo. Secondo le prime informazioni disponibili, verso le 16 un passante che aveva visto gli appelli apparsi sui social lo ha riconosciuto e ha chiamato il 112. Sul posto è intervenuta la polizia di Stato che lo ha identificato, in collaborazione con i carabinieri di Ponte San Pietro che erano impegnati nelle ricerche insieme ai Vigili del fuoco, i gruppi di Protezione civile e le polizie locali di Bonate Sopra, Ponte San Pietro e Presezzo. È stato richiesto l’intervento di un’ambulanza per gli accertamenti del caso sulle sue condizioni - nonostante i tre giorni fuori casa, non sono apparse preoccupanti - e sono stati informati i familiari, che sono accorsi a Bergamo con grande sollievo. L’uomo ha problemi di salute e quando si è allontanato non aveva con sé il cellulare e le medicine. La nipote Adissa, che a nome della famiglia aveva chiesto aiuto per le ricerche dello zio ringrazia «le forze dell’ordine, i volontari e tutti coloro che hanno collaborato per le ricerche».