Ruba i soldi delle offerte in chiesa, scoperto e denunciato a Brembate

Rintracciato grazie alle telecamere

La denuncia

I carabinieri sono riusciti così a ricostruire l’esatto percorso di fuga seguito dal malvivente fino al momento in cui saliva a bordo dell’auto con la quale è scappato: l’uomo è stato quindi denunciato in stato di libertà alla Procura di Bergamo per furto, e proposto alla Questura per l’emissione del foglio di via obbligatorio dal comune di Brembate.