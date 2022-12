Scontro frontale in galleria a Ponte San Pietro, tre persone soccorse

Incidente stradale a Ponte San Pietro nella Galleria Sant’Alessio della Briantea intorno alle 9,30 di sabato 10 dicembre. Per cause in corso di ricostruzione, si sono scontrate frontalmente due auto: una Volkswagen Golf che viaggiava in direzione Bergamo – condotta da un giovane di 20 anni che trasportava un passeggero di 23 – e una Ford SMax che viaggiava nella direzione opposta con a bordo una donna di 52 anni.