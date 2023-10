Scortava un camion, un’auto lo travolge. Muore a 73 anni lo storico vigile urbano

Incidente mortale nella tarda serata di mercoledì 25 ottobre in valle San Martino: attorno alle 23, a Monte Marenzo, paese del Lecchese al confine con la Bergamasca, sulla statale 639 che porta verso Cisano Bergamasco e poi Bergamo, nel tratto che interessa la frazione Levata, al confine con la frazione Bisone di Cisano, ha perso la vita un ex agente della polizia locale molto apprezzato per il suo lavoro. Si tratta di Rocco Luigi Barbaro, storico ex vigile urbano, come si chiamavano inizialmente gli agenti della polizia locale, del Comune di Olginate: aveva 73 anni e tutti lo chiamavano Gigi.

La dinamica dell’incidente

L’allarme è scattato poco dopo le 23, con l’arrivo sul posto di un’ambulanza del 118, seguita dall’automedica, e anche di una squadra dei vigili del fuoco e una pattuglia dei carabinieri che si sono occupati dei rilievi.

Stando a quanto ricostruito proprio dai militari dell’Arma, un’auto ha investito il settantatreenne che stava viaggiando a bordo di auto come scorta tecnica al seguito di un mezzo pesante con un trasporto eccezionale. Barbaro in quel momento era sceso a terra proprio per segnalare alle auto che arrivavano dalla direzione opposta ed è stato travolto dall’auto. Per lui ogni soccorso è risultato vano: è deceduto sul posto per le gravi ferite riportate nell’investimento. La salma è stata trasferita all’obitorio del cimitero, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Il tratto di strada in cui si è consumato l’incidente mortale Sulla dinamica esatta dell’incidente saranno i rilievi dei carabinieri fare chiarezza. A guidare l’auto investitrice un uomo di 68 anni, che è stato trasportato all’ospedale di Lecco per qualche contusione e per lo stato di choc dell’accaduto. Non è comunque grave.

Chi era Rocco Luigi Barbaro

Come detto, l’uomo investito si chiamava Rocco Luigi Barbaro ed era lo storico ex vigile urbano del vicino comune di Olginate, sulla sponda destra dell’Adda. Originario di Sannicola, nel Salentino, in provincia di Lecce, Barbaro aveva preso servizio come vigile nel 1976 ed era andato in pensione nel 2007. Una persona conosciuta e stimata dalla comunità olginatese, dove viveva con la moglie Lucia, morta nel novembre del 2020. In paese abitano anche le figlie Daniela, Patrizia e Alessandra, con le rispettive famiglie.

A ricordarlo anche l’Amministrazione comunale, con tutti i dipendenti comunali, «per gli anni passati a lavorare e collaborare per il bene e la sicurezza del paese. Conosciuto e apprezzato da tutti, Rocco Luigi Barbaro ha saputo creare legami di amicizia e stima che andavano oltre il rapporto lavorativo».

La data dei funerali