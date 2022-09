«Senza soldi e auto, noi accolti per la notte dai vigili del fuoco»

Quando il pomeriggio erano saliti sulla giostra dei vigili del fuoco di Leolandia e avevano impugnato le finte pompe e spuzzato acqua in quel gioco che sempre piace tanto a tutti i bambini del parco e che ti regala perfino il diploma da pompiere, mai avrebbero immaginato che da lì a poco avrebbero assaporato - in prima persona - la vita della caserma. Quella del distaccamento dei vigili del fuoco di Madone, capaci di trasformare un episodio spiacevole in un’esperienza indimenticabile . Il 25 e 26 agosto scorsi, Gianluca Dall’Agata e Silvia Fiorani, una coppia faentina, si è recata al parco divertimenti di Leolandia, a Capriate San Gervasio, insieme ai due figli più piccoli, Ginevra e Riccardo, di 5 e 11 anni. «Due giornate – racconta papà Stefano – che per i bambini erano state fantastiche, ma che rischiavano di essere rovinate da un episodio spiacevole. Verso le 17 del secondo giorno, infatti, ci hanno rubato il borsello con all’interno non solo le carte di credito e i documenti, ma anche le chiavi dell’auto. Non potevamo né rientrare a Faenza, né trovare una sistemazione adeguata per la notte».