Si schianta, rifiuta le cure e chiama un taxi per vedere la partita a San Siro

Ha noleggiato un’auto per raggiungere San Siro e assistere alla partita del Milan contro il suo Newcastle, la città inglese dove vive. Ma, giunto a Grignano, frazione di Brembate, si è scontrato frontalmente – forse per la difficoltà di guidare a destra, anche se le cause sono al vaglio della polizia locale – con un Renault Kangoo che è finito fuori strada. Ma, all’arrivo dell’ambulanza, il 19 settembre alle 11,30 sulla provinciale 184, nonostante qualche escoriazione, ha rifiutato le cure, spiegando in inglese a sanitari e agenti: «Macché ospedale, devo raggiungere a tutti i costi San Siro».