Si tuffa nel Brembo per salvare un ragazzo. Anastasiia: «Non sono un’eroina»

Nel momento in cui si è accorta che un uomo era in difficoltà nel Brembo, nel tratto che scorre sotto il ponte vecchio di via Roma a Ponte San Pietro, Anastasiia Zuevich non ha esitato e dalla sua casa di via Garibaldi, con affaccio sul fiume, dove vive, si è buttata e a grandi bracciate l’ha raggiunto e salvato.