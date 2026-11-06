Sotto il Monte, allarme per un aereo disperso: ricerche in corso
L’ALLARME. Segnalato un Cessna precipitato nella zona del Monte Canto nella mattinata di venerdì 6 novembre. L’allarme scattato intorno alle 11.40.Lettura meno di un minuto.
Aereo disperso tra Sotto il Monte e Ambivere, nella zona del Monte Canto: sono in corso le ricerche di un velivolo disperso intorno alle 11 di venerdì 6 novembre. Si tratterebbe di un Cessna che risulterebbe precipitato in quell’area. Sono stati attivati sia i Vigili del fuoco sia la Protezione civile.
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