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Cronaca / Isola e Valle San Martino Venerdì 06 Novembre 2026
in aggiornamento

Sotto il Monte, allarme per un aereo disperso: ricerche in corso

L’ALLARME. Segnalato un Cessna precipitato nella zona del Monte Canto nella mattinata di venerdì 6 novembre. L’allarme scattato intorno alle 11.40.

Lettura meno di un minuto.
Sotto il Monte, allarme per un aereo disperso: ricerche in corso

Aereo disperso tra Sotto il Monte e Ambivere, nella zona del Monte Canto: sono in corso le ricerche di un velivolo disperso intorno alle 11 di venerdì 6 novembre. Si tratterebbe di un Cessna che risulterebbe precipitato in quell’area. Sono stati attivati sia i Vigili del fuoco sia la Protezione civile.

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