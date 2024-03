«Suo figlio ha avuto un incidente»: ma a 87 anni sventa la truffa

Una donna di 87 anni ha sventato un tentativo di truffa da parte di finti carabinieri a Bonate Sotto. Il truffatore si è presentato al telefono come maresciallo dei carabinieri, dicendo che il figlio aveva investito una persona in motorino. «Mi diceva che alla persona incidentata avevano messo venti punti e che mio figlio era spaventato e agitato – racconta l’anziana –. Mi hanno anche fatto sentire la sua voce in lontananza, che gridava: “Aiuto mamma!”. Però, conoscendo mio figlio, mi sembrava strano che facesse così e poi lui, abitando a Milano, non usa mai l’auto ma i mezzi pubblici».