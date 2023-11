Tecnica, passione e creatività: addio al fotografo Danilo Pedruzzi

Una vita per la fotografia

Danilo Pedruzzi era molto conosciuto per lo studio fotografico «L’Obiettivo» che aveva aperto a Bonate Sotto per anni, non solo in paese ma anche in tutto il territorio dell’Isola. Le sue foto sono state apprezzate anche in America e pubblicate su un noto giornale di fotografia per aver usato antiche tecniche speciali. Infatti Danilo si dilettava nel fotografare usando il foro stenopeico, ovvero con la tecnica «pinhole»: fotografare senza obiettivo. Inoltre ha partecipato a molte mostre in tutta Italia, facendosi apprezzare per la tecnica alternativa usata nelle foto. Dopo 26 anni, il 1° novembre 2017 ha chiuso il negozio «L’Obiettivo», dedicandosi completamente alla sua passione per la fotografia e la botanico.