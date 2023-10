Tentato furto aggravato e ricettazione, denunciato un 23enne a Capriate

Il fatto è accaduto nella serata del 23 ottobre a Capriate San Gervasio. Il giovane, incensurato, ha danneggiato il finestrino di un’autovettura parcheggiata in via Minzoni, senza asportare alcunché. Dalla perquisizione, addosso al giovane venivano trovati un paio di forbici e un coltello da cucina, ma anche alcuni oggetti ed effetti personali, che sono poi risultati essere bottino di due furti in auto messi a segno pochi minuti prima nelle vie limitrofe. Ricostruito con esattezza l’accaduto, il 23enne è stato deferito per tentato furto aggravato, mentre la refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari.