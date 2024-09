Terno d’Isola, camminata di presidio del territorio: «Ognuno sia libero di girare in sicurezza» - Foto

Quello delle passeggiate serali in compagnia, con pettorine fluorescenti per aumentare la visibilità e scoraggiare eventuali episodi di degrado e violenza, è un progetto avviato da tempo dal comune di Terno d’Isola. A prendere la parola è stato il sindaco, Gianluca Sala: «Sharon era nel posto giusto al momento giusto, perché è lì che una cittadina dovrebbe essere libera di poter stare, quando e come vuole. È il suo assassino che non doveva essere lì. Facciamo queste camminate perché tutti devono essere liberi di girare in sicurezza».