Tragedia a Brembate, 32enne si tuffa nel fiume e annega

Tragedia a Brembate nel tardo pomeriggio di giovedì 11 luglio. Un 32enne verso le 18 è morto dopo essersi tuffato nel fiume Brembo nella zona della Filarola, in via Arnichi.

La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento. Secondo le prime informazioni, il giovane, originario della Romania, si sarebbe tuffato da un piccolo sbarramento alto un paio di metri. In un primo momento sarebbe stato visto riemergere, poi sarebbe scomparso sott’acqua per qualche minuto, trascinato dalla corrente.