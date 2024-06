Tragedia a Villa d’Adda, si taglia con un flessibile in officina: muore a 41 anni

L’incidente

Sigilli all’ingresso dell’officina

Secondo la prima ricostruzione, ancora al vaglio dei carabinieri intervenuti per i rilievi, si tratterebbe di un infortunio sul lavoro: il 41enne era da solo all’interno della sua officina, in quel momento chiusa così come il bar, e avrebbe utilizzato un flessibile per tagliare una lastra di vetro. Per cause in corso d’accertamento, mentre manovrava l’utensile si sarebbe ferito gravemente al collo e purtroppo è morto.