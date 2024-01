Travolta da un albero nei boschi di Pontida: grave una donna di 56 anni

Una donna di 56 anni di Villa d’Adda è rimasta gravemente ferita, nel pomeriggio di martedì 30 gennaio, a Pontida, travolta da una pianta di 30 centimetri di diametro e alta tre metri e mezzo. L’infortunio in via Odiago, in un bosco. La donna è rimasta schiacciata dal tronco, riportando traumi a torace, addome e bacino. Dalla prima ricostruzione pare che la donna di 56 anni insieme al marito e a una figlia si trovava nel bosco di loro proprietà per caricare la legna su un trattore. Un tronco è caduto addosso alla donna ed è scattato l’allarme.