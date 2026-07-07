Trovata morta in casa a Carvico: disposta l’autopsia per una donna di 86 anni
IL CASO. Era stesa sul pavimento, accanto a lei la figlia in stato confusionale. Da chiarire un ematoma sulla fronte.Lettura 1 min.
Era morta da alcuni giorni la donna di 86 anni trovata stesa sul pavimento della sua abitazione di Carvico sabato mattina (4 luglio). Accanto a lei c’era la figlia sessantenne in stato confusionale. La pm Carlotta de Luca ha disposto l’autopsia per chiarire le cause della morte.
L’allarme dei Servizi sociali
A dare l’allarme sono stati i Servizi sociali che seguono le due donne. Gli addetti, dopo aver vanamente cercato di contattarle al telefono, hanno raggiunto l’abitazione. Vedendo che nessuno rispondeva nemmeno al citofono, hanno così dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Calusco d’Adda, il personale sanitario inviato dalla centrale Soreu e i vigili del fuoco del distaccamento di Medolago. Questi ultimi hanno forzato una finestra e poi hanno aperto da dentro la porta d’ingresso per consentire al personale sanitario di soccorrere le due donne. Per la 86enne non c’era nulla da fare. La figlia era in stato confusionale ed è stata portata in ospedale. Le sue condizioni fisiche non destano preoccupazione.
L’ematoma sulla fronte
La madre aveva un ematoma sulla fronte. Potrebbe essere il risultato di una caduta accidentale, ma per fugare ogni dubbio è stata disposta l’autopsia che verrà compiuta nei prossimi giorni all’ospedale «Papa Giovanni XXIII» di Bergamo. A seconda degli esiti dell’autopsia il fascicolo aperto dalla pm Carlotta de Luca potrebbe prendere direzioni diverse. Prevedibile l’archiviazione se risultasse una morte naturale. Contestazione di reati gravi, sino all’omicidio, nei confronti del presunto autore (e, se davvero fosse così, non è scontato che sia la figlia; potrebbe esserci l’intervento di una terza persona).
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