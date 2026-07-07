Trovata morta in casa a Carvico: disposta l’autopsia per una donna di 86 anni

L’allarme dei Servizi sociali

A dare l’allarme sono stati i Servizi sociali che seguono le due donne. Gli addetti, dopo aver vanamente cercato di contattarle al telefono, hanno raggiunto l’abitazione. Vedendo che nessuno rispondeva nemmeno al citofono, hanno così dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Calusco d’Adda, il personale sanitario inviato dalla centrale Soreu e i vigili del fuoco del distaccamento di Medolago. Questi ultimi hanno forzato una finestra e poi hanno aperto da dentro la porta d’ingresso per consentire al personale sanitario di soccorrere le due donne. Per la 86enne non c’era nulla da fare. La figlia era in stato confusionale ed è stata portata in ospedale. Le sue condizioni fisiche non destano preoccupazione.