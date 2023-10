Un «soffio» per salvare una vita: prevenzione nei bar con l’etilometro

Basta un soffio per salvare una vita instrada, un soffio per capire che non si è nelle condizioni ottimali per mettersi al volante. Venerdì 3 novembre allo «Strabar» del centro sportivo di Terno d’Isola si terrà l’iniziativa del controllo del tasso alcolemico per tutti quelli che vorranno conoscere se sono in condizioni idonee per mettersi alla guida. L’iniziativa fa parte della campagna «O bevi o guidi» promossa dal comune di Terno d’Isola per sensibilizzare sul tema della guida in stato di alterazione da alcool.

Prove e risultati

Già venerdì 27 ottobre si è tenuto presso «L’Oasi» di Terno la prima serata e in 19 si sono sottoposti al test informativo etilometro. Il risultato è stato che – 10 maschi e 9 femmine – 5 persone sono risultate zero, 7 con un tasso minore a 0,5, 3 superiore a 0,5 e 0,8 e 4 risultato tra 0,8 e 1,5 (sospensione della patente). «Lo “Strabar” del centro sportivo è molto frequentato dai giovani e questa serata è rivolta soprattutto a loro - spiega il sindaco Gianluca Sala - potranno infatti sottoporsi a questo test dimostrativo gratuito per conoscere come reagisce il fisico quando si beve. Comunque, chiunque può venire a fare questo test».

In campo la polizia locale

Anche il sindaco si è sottoposto al test venerdì 27 ottobre risultando sotto la soglia dello 0,5.«L’iniziativa - continua il primo cittadino - non ha l’obiettivo di individuare possibili trasgressori, ma di informare: sottoponendosi al test, una persona che ha consumato alcool può capire se è in condizioni idonee per potersi mettere alla guida. In caso di esito positivo, verrà raccomandato di non guidare autoveicoli». A fare i test sono gli agenti della Polizia Locale di Terno, con il comandante Cesare Pagani, che usano il nuovo strumento dell’etilometro recentemente acquistato grazie al contributo ottenuto dalla Regione Lombardia, che ne ha finanziato l’acquisto per il 50%.

Etilometro in valigetta