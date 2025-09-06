Cronaca / Isola e Valle San Martino
Sabato 06 Settembre 2025
Uomo trovato senza vita in auto a Presezzo: si cercano i parenti
IL DRAMMA. Tragedia venerdì 5 settembre, a Presezzo: un uomo di 65 anni è stato trovato morto all’interno di un’automobile parcheggiata in via delle More. L’ipotesi di un malore improvviso: abitava da poco in paese.
Presezzo
Lo hanno visto in auto, al posto di guida, immobile e privo di sensi. Sono stati alcuni passanti, venerdì 5 settembre alle 11.40, a chiamare il Nue 112. L’allarme a Presezzo in via delle More, la strada che porta verso la piattaforma ecologica del paese.
La centrale Soreu delle Alpi ha inviato un’auto medicalizzata e un’auto infermierizzata, oltre ai vigili del fuoco e alla polizia locale. Quando i soccorritori sono arrivati, però, per l’uomo non c’era ormai nulla da fare. Era morto, per un malore che lo ha colpito mentre era alla guida ma che non gli ha impedito di accostare e fermarsi prima di perdere conoscenza.
La vittima è stata identificata dagli agenti: Pietro Giuseppe Salaroli, 65 anni, pensionato, nato a San Pellegrino, viveva da solo a Presezzo, dove si era trasferito dalla Valle Imagna nell’ottobre scorso. I carabinieri della Stazione di Ponte San Pietro hanno cercato parenti dell’uomo a cui riconsegnare la salma, ma finora senza esito. Non aveva fratelli o sorelle, moglie o figli e i genitori sono morti.
I vicini di Presezzo lo vedevano poco, era una persona molto riservata. La salma è stata presa in carico dal Comune e portata nella camera mortuaria del Policlinico di Ponte San Pietro in attesa che vengano rintracciati eventuali parenti, altrimenti sarà il Comune a farsi carico dei funerali.
