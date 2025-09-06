Uomo trovato senza vita in auto a Presezzo: si cercano i parenti

Lo hanno visto in auto, al posto di guida, immobile e privo di sensi. Sono stati alcuni passanti, venerdì 5 settembre alle 11.40, a chiamare il Nue 112. L’allarme a Presezzo in via delle More, la strada che porta verso la piattaforma ecologica del paese.

La centrale Soreu delle Alpi ha inviato un’auto medicalizzata e un’auto infermierizzata, oltre ai vigili del fuoco e alla polizia locale. Quando i soccorritori sono arrivati, però, per l’uomo non c’era ormai nulla da fare. Era morto, per un malore che lo ha colpito mentre era alla guida ma che non gli ha impedito di accostare e fermarsi prima di perdere conoscenza.

I carabinieri della Stazione di Ponte San Pietro hanno cercato parenti dell'uomo a cui riconsegnare la salma, ma finora senza esito. Non aveva fratelli o sorelle, moglie o figli e i genitori sono morti La vittima è stata identificata dagli agenti: Pietro Giuseppe Salaroli, 65 anni, pensionato, nato a San Pellegrino, viveva da solo a Presezzo, dove si era trasferito dalla Valle Imagna nell'ottobre scorso.