Variante di Cisano: il secondo lotto è «nero su bianco»

Arrivano buone notizie sul fronte delle infrastrutture per la Bergamasca. Nel nuovo Contratto di programma 2021-2025 tra Anas e ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, approvato dal Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) e presentato ieri a Palazzo Lombardia, sono state inserite 19 nuove opere e fra queste ce n’è una particolarmente attesa: il secondo lotto della variante di Cisano.

Ancora da finanziare

L’infrastruttura, del costo al momento preventivato in circa 50 milioni di euro, non è ancora stata finanziata. Ma il fatto che sia stata inserita per la prima volta nel Contratto fra Anas e ministero delle Infrastrutture significa che lo sarà. E già questa è una notizia di peso innanzitutto per Cisano e, poi, per tutto l’intenso traffico che ogni giorno si muove sulla direttrice Lecco-Bergamo. Inserite anche la variante di Calolziocorte e, nella media pianura, quella di Comun Nuovo.

«L’inserimento delle opere nel Contratto di Anas – afferma l’assessore regionale alle Infrastrutture, Claudia Terzi – rappresenta una garanzia rispetto al reperimento dei finanziamenti necessari alla loro realizzazione. Diverse opere sono già state finanziate e appaltate, altre lo saranno da qui ai prossimi anni. Come Regione continueremo a monitorare l’iter degli interventi e lavorare col Governo per raggiungere gli obiettivi comuni».

I lavori del primo lotto

Solo alla fine del 2023 – dopo un percorso anche burocratico decisamente travagliato – si annunciava la gara per l’assegnazione dei lavori del primo lotto della variante di Cisano, affidati all’impresa «Milesi Geom. Sergio» di Gorlago. Da subito era stato però evidenziato come il primo lotto dell’infrastruttura non bastasse a risolvere i problemi di congestionamento della zona: «È solo un’opera propedeutica al secondo lotto – aveva sostenuto la sindaca di Cisano, Antonella Sesana –. Il passaggio a livello però resta e tutti continueranno a passare in paese per andare da Lecco a Bergamo e viceversa». Il secondo lotto proseguirebbe infatti verso la Briantea.

Gandolfi: «Passo importante»