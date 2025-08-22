Burger button
Cronaca / Isola e Valle San Martino
Venerdì 22 Agosto 2025

Veglia di preghiera a Ponte San Pietro per la morte del piccolo Eric

IN RACCOGLIMENTO. L’appuntamento è per venerdì 22 agosto, alle 17,30 alla Casa del commiato di Ponte San Pietro, dove è composta la salma del bimbo di due anni scomparso nel Ferrarese.

La locandina de L’Eco di Bergamo sulla tragica morte di Eric Rossi
La locandina de L’Eco di Bergamo sulla tragica morte di Eric Rossi

Le due comunità di Caprino e di Cisano sono ancora sconvolte nel dolore per la morte del piccolo Eric Rossi, avvenuta nella serata di lunedì 18 agosto per una sospetta meningite fulminante che non gli ha lasciato scampo mentre si trovava nel Ferrarese in vacanza con la mamma Chiara, il papà Claudio e i due fratellini di 8 e 5 anni.

Il cordoglio delle due comunità

In questi giorni sono state tantissime le attestazioni di cordoglio ai genitori e agli altri familiari del piccolo con un sostegno silenzioso e di profonda commozione. Un cordoglio unanime de quale si sono fatti portavoci i due sindaci, Luca Tami per Caprino e Antonella Sesana per Cisano. La famiglia è molto conosciuta nelle due comunità. Il papa Claudio è originario di Cisano, e la mamma Chiara Gambirasio è originaria di Caprino. Dopo il matrimonio i due coniugi erano andati ad abitare a Cisano in località Valbonaga e, da qualche anno, si erano trasferiti a Caprino nella villetta in via dei Giardini, sopra il campo sportivo.

Da venerdì 22 agosto è consentito l’accesso a tutti, a partire dalle 9 sino alle 19, e alle 17,30 ci sarà un momento di preghiera alla presenza delle due comunità

Dalle 9 di venerdì apre la Casa del commiato

Eric Rossi
Eric Rossi

Nel pomeriggio di giovedì 21 agosto c’è stato l’incontro del parroco di Caprino, don Matteo Marcassoli, con i genitori per concordare iniziative di ricordo per il piccolo, il cui feretro è stato portato nel tardo pomeriggio nella Casa del commiato «Ceresoli» di via Fratelli Calvi 8 a Ponte San Pietro per un momento di raccoglimento e preghiera con i familiari. Da venerdì 22 agosto, è consentito l’accesso a tutti, a partire dalle 9 sino alle 19, e alle 17,30 ci sarà un momento di preghiera alla presenza delle due comunità. Anche il mondo della scuola ha ricordato in queste ore la tragedia che ha colpito la famiglia Rossi, in particolare gli insegnanti della Scuola dell’infanzia di Cisano di via Papa Giovanni, che è stata frequentata dai due fratelli di Eric di 8 e 5 anni. «Due genitori molto attenti e presenti – dicono le insegnanti – che seguivano da vicino il percorso dei loro bimbi. Il papà Claudio è stato anche delegato».

I funerali sono stati fissati per sabato 23 agosto alle 10 nella chiesa di San Biagio a Caprino

Sabato i funerali

I funerali sono stati fissati per sabato 23 agosto alle 10 nella chiesa di San Biagio a Caprino, dove la salma del piccolo Eric arriverà alle 9,30 per la recita del Rosario. A concelebrare il rito funebre il parroco di Caprino e don Angelo Cortinovis, parroco di Cisano. Poi la tumulazione al cimitero di Caprino.

