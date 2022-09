Via libera della Regione al piano di rilancio per Crespi d’Adda

Via libera della Giunta regionale all’ipotesi di Accordo di programma per il rilancio di Crespi d’Adda. L’operazione nell’Accordo di programma viene quantificata in 105,4 milioni di euro. La stragrande maggioranza in carico al gruppo Percassi che nel 2013 ha comprato l’ex opificio. La Regione mette 2,8 milioni di euro «a favore della Provincia di Bergamo» che trovano copertura sul bilancio regionale 2022-24» si legge nella delibera. Per la precisione 1,4 sull’annualità 2022, 1 milione sulla 2023 (al quale aggiungere altri 120mila euro da un altro capitolo di spesa) e 280mila in quella del 2024. I soggetti interessati all’Accordo di programma che verrà siglato nei prossimi mesi sono, oltre a Regione e Provincia, il Comune di Capriate San Gervasio (Crespi è nel suo territorio) e Odissea, la holding del gruppo Percassi.