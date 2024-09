Volontaria si trova a tu per tu con il ladro

Grande spavento per una volontaria del trasporto anziani di Bonate Sotto, nella mattinata di sabato 7 settembre: si è trovata di fronte a un ladro che era entrato nel Centro diurno anziani «Monsignor Tarcisio Pezzotta» appunto a Bonate Sotto, in via Marconi.

Il racconto

È stato in quel momento che la donna si è trovata di fronte un uomo sui 45 anni, «biondo, alto circa un metro e 65 centimetri – racconta –: era seduto alla scrivania davanti ad uno dei due computer che era stato appena acquistato qualche giorno fa. Come mi ha visto, ha urlato, non so cosa, e mi ha rincorso. Sono scappata velocemente dalle scale e scesa in cantina. Da lì ho chiamato una persona che abita vicino al centro diurno anziani chiedendo di venire perché nell’ufficio c’era un estraneo».