«Ho scoperto la gioia della donazione. Il trapianto mi ha dato un’altra famiglia»

« Non è tanto quello che facciamo, ma quanto amore mettiamo nel farlo. Non è tanto quello che diamo, ma quanto amore mettiamo nel dare ». Questa frase di madre Teresa di Calcutta è diventata una regola di vita per Angela Schiavini di Fornovo San Giovanni, non solo in famiglia, con il marito Angelo, i suoi quattro figli e i quattro nipotini, ma anche nel mondo del volontariato. Ventisei anni fa, nel 1997, questa attitudine si è concretizzata con un gesto generoso: l a donazione di midollo osseo .