«Il mio super triathlon: così batto gli ostacoli e vivo ricca di gioia»

La bergamasca Eleonora Sonzogni, classe 1977, ha portato a termine lo scorso 18 ottobre a Foce Varano (Ischitella), in Puglia, il Campionato italiano di triathlon super lungo 2026 piazzandosi, con 13:23 ore di tempo gara, 11a assoluta e al 3° posto di categoria (alle spalle di due professioniste) su un totale di 11 donne partecipanti.

Eleonora Sonzogni in bici La lunghezza della gara è la stessa del famoso marchio Ironman, 3,8 km in acque libere, 180 km in bicicletta e 42,195 km di corsa per un totale di 226 km. Si tratta della competizione più lunga e impegnativa del triathlon e, per la maggior parte dei partecipanti, la gara richiede tra le 8 e le 16 ore di sforzo continuativo, solo il marchio è diverso ed è quello del campionato italiano Fitri.

Ciò che rende speciale questo traguardo per Eleonora Sonzogni è la «corsa ad ostacoli» che ha caratterizzato la sua vita. Già a 5 anni gareggiava nell’atletica, con il danno collaterale di avere le ginocchia distrutte a 10 anni. «Le scarpe non sempre giuste e i ritmi di allenamento altissimi mi hanno fermato dai 10 ai 20 anni spostandomi verso gli sport acquatici. Per 20 anni sono stata guida subacquea nei laghi».

«Grazie allo staff dei medici che da allora mi seguono, ho potuto salvare l’utero e dare alla luce mia figlia e mio figlio. Questa è la ragione per la quale sin dal 2021 faccio parte delle Pink ambassador Bg della Fondazione Veronesi che raccoglie donne che hanno affrontato un tumore femminile e che per sei mesi con un team di specialisti si allena per arrivare a correre una gara podistica competitiva nel mese di ottobre» Un cancro alla cervice all’età di 26 anni, riscontrato grazie ad una visita di prevenzione e recuperato con due successive operazioni chirurgiche, non ha arrestato la sua ostinazione per lo sport. «Grazie allo staff dei medici che da allora mi seguono, ho potuto salvare l’utero e dare alla luce mia figlia e mio figlio. Questa è la ragione per la quale sin dal 2021 faccio parte delle Pink ambassador Bg della Fondazione Veronesi che raccoglie donne che hanno affrontato un tumore femminile e che per sei mesi con un team di specialisti si allena per arrivare a correre una gara podistica competitiva nel mese di ottobre. All’inizio le ragazze considerano chi corre un alieno, fino a quando tagliano il loro primo traguardo! E realizzano che la fatica maggiore non è correre, il peggio è ben altro!».

Quando dall’acqua è tornata sulla terra?

Prima di entrare in acqua «Un giorno stavo andando con mio marito a Sarnico per un’immersione e ci siamo imbattuti nella meravigliosa festa che è la Sarnico-Lovere. “E se provassi a correrla anche io?” Non sono serviti i “ma cosa vuoi fare a 40 anni?”, “ma sei matta, stai ancora allattando tua figlia!”. Ho cominciato con i primi 5 chilometri e sono arrivata ai 61 km su strada della sei ore di Biella. Con l’aumento della massa muscolare, il dolore alle ginocchia si è contenuto. Problema alle ginocchia archiviato!».

Tuttavia per arrivare, come Eleonora aveva in mente, a correre una 12 ore, non sarebbero più stati sufficienti i consigli degli amici, così si è affidata, tre anni fa, al coach Claudio Boschini della Pt run BG3 che ha spostato l’obiettivo di Eleonora sul triathlon partendo dalle basi: dalla respirazione nel nuoto e dalla resistenza in bici.

Se non fosse che…

«Se non fosse che, testando una bici di prova, ho calcolato male i tempi dello sgancio e sono caduta rompendomi lo scafoide. Ho tenuto il gesso per 5 settimane».

Ma veniamo a Foce Varano: come è andato il super lungo?

«Ho chiuso quasi 4 ore prima del mio programma. Sono partita alle 7 di mattina con la frazione di nuoto che ho gestito bene nonostante la temperatura molto bassa. Sono partita con 8° e i piedi ibernati, il mare era a 20° e l’aria gelida. Ho proseguito con la bici passando attraverso paesaggi silenziosi che hanno attutito solo in parte un dolore tremendo allo stomaco che ho dovuto gestire facendo appello a tutta la volontà che potevo. L’integrazione si stava esaurendo sulla bici a causa della posizione scomoda sulle prolunghe. Mi ha spinto al termine della frazione l’obiettivo di sentire i miei figli, che sono i miei fans principali, entro le nove di sera, all’ora in cui vanno a letto. Poi è accaduto l’inaspettato: appena ho cambiato disciplina il mio corpo ha ricominciato a stare bene, a parte il dolore da gestire causato dal neuroma di Morton al piede. Fino alla fine mai nessuna crisi... sono quasi incredula... finché la mattina sono stata premiata come 3a di cat M2 con una 1a e 2a che erano già assolute con tempi spaziali».

Perché la Puglia?

«Per tanti motivi, ma anche perché mia mamma veniva da lì e, ora che non c’è più, mi è piaciuto andare ad incontrarla nei suoi luoghi».

È felice?

«Immensamente. E poi sono contenta di aver gareggiato nel campionato italiano di super lungo anziché nell’Ironman perché, come ha detto anche mio figlio, per me avrebbero dovuto chiamarlo Ironwoman!».

Quanto è durato l’allenamento e cosa ha comportato?

«Ho cominciato almeno un anno fa con l’obiettivo di partecipare al super lungo di Francoforte di giugno che poi ha subito un taglio di chilometraggio a causa del caldo. Allenarsi è un concetto ampio, fatto di allenamenti notturni, con 40 gradi o -2, di tutti gli inviti a cene saltati. Nel mio caso è fatto anche delle interrogazioni a mio figlio mentre pedalo sui rulli. O di rulli che girano mentre i ragazzi dormono. Arrivare a gareggiare queste distanze richiede costanza, resistenza e determinazione a non spostarsi mai dall’obiettivo».

Dimentica qualcosa?

«Sì, due anni fa ho avvertito un dolore fortissimo al gluteo. Era un trombo all’arteria femorale che non mi ha fatto camminare per giorni. A quel punto, con la pazienza di un medico che ha preso a cuore la mia situazione, abbiamo provato ad evitare l’operazione alla safena. Ho continuato a camminare e, forse grazie a questo momento di fermo, ho scoperto il flash walking per il quale mi sono specializzata e che ora insegno».

Perché lo fa?

«Perché mi piace, perché mi fa essere la persona che sono. Nella mia professione di arte terapista, l’arte che fa bene, voglio essere lucida e ricca di gioia e di esperienza per i ragazzi e, naturalmente, per i miei figli. Tutto questo sarebbe ingestibile senza l’aiuto del coach Claudio Boschini che ha avuto la professionalità e la pazienza di incastrare tutti gli allenamenti in mezzo agli impegni di lavoro, alla famiglia e agli impegni vari. “Sei pronta e allenata...” le ultime parole del coach prima della mia partenza per questo viaggio mi hanno dato la spinta per mettercela tutta. Fino alla fine».

Cosa si perde per strada allenandosi così tanto? So che ha lasciato il suo incarico nel direttivo dei Runners Bergamo.