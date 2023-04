Io con il papillon, cameriere per una sera: ho dimostrato che la fragilità è una risorsa

Una giacca elegante, la camicia, il papillon. Luigi Chianesi ha scelto con cura il suo abbigliamento per il debutto come cameriere. Solo i suoi occhi fiammeggianti tradivano l’emozione, sotto l’apparenza di un perfetto aplomb. A chi gli chiedeva come stava e se la serata gli piaceva, rispondeva con il suo consueto stile asciutto: «Tutto bene». Ha 19 anni e da quando è nato deve fare i conti con un compagno scomodo, l’autismo. Gli occhi a volte si perdono lontano, come se avessero un orizzonte privato, un altro mondo più confortevole dove rifugiarsi. E poi Luigi, che a casa chiamano «Gigio» ha un suo codice di comunicazione, per cui ogni scambio di opinioni dev’essere «necessario», altrimenti è fatica inutile: «Ma perché mi fai questa domanda?».