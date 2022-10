La malattia rara, il dono, il trapianto: così si convive con l’«ospite» sgradito

Una stella, una nuvola, un raggio di sole: quando vogliamo bene a qualcuno ci sentiamo pronti a scalare il mondo per andare a caccia di regali impossibili, inestimabili, ma forse per questo ancora più belli. Nasce da un gesto d’amore anche il dono più prezioso e desiderato che Lucrezia, 16 anni, di Cermenate, ha ricevuto nella primavera del 2019 all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: un fegato nuovo, che le ha salvato la vita. Sua madre Michela Musante lo chiama «l’ospite», e intende qualcuno di cui prendersi cura, perché «fa parte della famiglia, come un figlio in più. Lo considero il frutto di un atto di generosità immensa che non scorderò mai».