Un «Jolly» sulla ferita del melanoma, la cicatrice non esclude la svolta positiva

Pescare un Jolly è il sogno proibito di qualunque giocatore di carte: può sempre rappresentare una scorciatoia verso la vittoria. Guja Cornelli se l’è tatuato sulla spalla, accanto al punto dove nel 2016 le hanno diagnosticato e asportato un melanoma. La cicatrice dell’operazione ora scorre accanto al disegno, che è rimasto intatto: questo simbolo è sempre lì per ricordarle che la vita è imprevedibile, che è impossibile tenere tutto sotto controllo. Ma in una partita a carte, nei momenti più critici, si può sempre giocare il Jolly: è importante continuare ad avere fiducia in una svolta positiva. Sono passati anni, nel frattempo Guja ha perso la madre a causa di un tumore alle ovaie. Nel gennaio del 2021, proprio nel giorno del suo quarantesimo compleanno, è arrivata la brutta scoperta di una recidiva con metastasi a milza, fegato e polmoni.