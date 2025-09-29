Volley, c’è ancora un’Italia che ai Mondiali ci va e li vince

A sottolineare che la nostra è una scuola dominante a livello planetario, ma soprattutto è (dovrebbe essere) un modello per il celebratissimo e ricchissimo calcio, che ai Mondiali manco ci arriva dal 2014

schiaccia la Bulgaria e conclude trionfalmente un Mondiale che dopo la sconfitta con il Belgio nella prima fase si era messo decisamente in salita. Ed è un successo, quello dei ragazzi di Fefè De Giorgi, che va letto sotto mille altre sfaccettature rispetto a quella (prioritaria, ma non esclusiva) del quinto titolo iridato. Perché fa il paio con quello delle ragazze di Julio Velasco e perché le due Italie d’oro hanno domato, nelle rispettive finali, altrettante nazionali allenate da tecnici del nostro Paese, la Turchia di Daniele Santarelli e la Bulgaria di Gianlorenzo Blengini. A sottolineare che la nostra è una scuola dominante a livello planetario, ma soprattutto è (dovrebbe essere) un modello per il celebratissimo e ricchissimo calcio, che ai Mondiali manco ci arriva dal 2014.