Diabete, screening gratuiti e incontri nelle Case di Comunità

In occasione della Giornata mondiale del diabete, che si celebra ogni anno il 14 novembre, la Asst Papa Giovanni XXIII promuove un programma di iniziative per sensibilizzare la popolazione sulla prevenzione e sulla gestione della patologia diabetica, favorire la diagnosi precoce e promuovere l’accesso ai servizi di cura e assistenza.

“Il diabete è una patologia che richiede attenzione costante e una presa in carico capace di integrare competenze specialistiche e assistenza territoriale – ha dichiarato Simonetta Cesa, Direttore Sociosanitario della Asst Papa Giovanni XXIII –. La prevenzione, la diagnosi precoce e la corretta gestione della malattia sono fondamentali per ridurre il rischio di complicanze e migliorare la qualità di vita. Con queste iniziative vogliamo promuovere una maggiore consapevolezza tra i cittadini e valorizzare il ruolo della rete dei servizi sanitari e sociosanitari nel sostenere le persone con diabete e i loro familiari.”

Screening gratuiti e informazioni

Venerdì 13 novembre, dalle 7.30 alle 16, all’Ospedale Papa Giovanni XXIII sarà allestita una postazione con gazebo nei pressi della Torre 5, dove i cittadini potranno effettuare gratuitamente uno screening glicemico e ricevere informazioni sul diabete. L’iniziativa sarà realizzata dal personale medico e infermieristico dell’unità di Malattie Endocrine e Diabetologia, in collaborazione con i volontari dell’associazione NOI Insieme per i diabetici insulinodipendenti ODV.

Incontro su prevenzione e le cure innovative

Sempre venerdì 13 novembre, dalle 16 alle 18 alla Sala Bernareggi della parrocchia Sant’Alessandro in Colonna (in Via Sant’Alessandro 31, Bergamo), è in programma un incontro gratuito rivolto alla cittadinanza dal titolo “Diabetologia e Cardiologia al passo con i tempi: prevenzione e cure innovative”. L’appuntamento, organizzato in collaborazione con le associazioni ADB Bergamo e NOI, sarà un’occasione per approfondire i temi della prevenzione, le novità nella gestione del diabete e il rapporto tra salute metabolica e cardiovascolare.

Vaccinazioni e consulenze dedicate alle persone con diabete

La giornata di venerdì 13 novembre sarà dedicata anche alla prevenzione vaccinale, particolarmente importante per le persone con diabete. Dalle 8.30 alle 13, il personale dell’unità Vaccinazioni sarà presente negli ambulatori di Diabetologia dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII (Torre 4, piano 0) per offrire consulenze vaccinali, somministrare i vaccini e raccogliere le prenotazioni degli utenti del servizio.

Saranno inoltre disponibili slot vaccinali dedicati alle persone con diabete nei centri vaccinali delle Case di Comunità di Bergamo Via Garibaldi e di Villa d’Almè. Per prenotare è possibile scrivere all’indirizzo [email protected] oppure telefonare al numero 035 2676522.

Informazione e prevenzione nelle Case di Comunità

Sabato 14 novembre, dalle 8.30 alle 10.30, gli Infermieri di Famiglia e di Comunità saranno presenti con punti informativi all’ingresso delle cinque Case di Comunità della ASST Papa Giovanni XXIII: Bergamo Borgo Palazzo, Bergamo Via Garibaldi, Zogno, Villa d’Almè e Sant’Omobono Terme.

I cittadini potranno ricevere indicazioni sulla prevenzione e sulla gestione del diabete, con particolare attenzione ai corretti stili di vita e all’aderenza alle terapie. Saranno inoltre distribuiti materiali informativi e fornite indicazioni sui servizi territoriali disponibili.

Per tutto il mese di novembre, le Case di Comunità ospiteranno inoltre materiali informativi sul diabete e sui corretti stili di vita, nell’ambito della campagna di comunicazione coordinata da Regione Lombardia.

Negli stessi giorni, i Punti Unici di Accesso (PUA) delle Case di Comunità offriranno alle persone con diabete e ai loro familiari un servizio di accoglienza e orientamento, per individuare i servizi sanitari, sociosanitari e sociali più appropriati e conoscere le relative modalità di accesso.

Le iniziative di educazione alla salute proseguiranno anche nell’attività ordinaria degli Infermieri di Famiglia e di Comunità, attraverso gli interventi ambulatoriali e domiciliari già programmati, con un’attenzione particolare alla promozione dei corretti stili di vita, all’aderenza al percorso di cura e all’autocura.

La sensibilizzazione della cittadinanza sarà ulteriormente sostenuta attraverso la rete territoriale, con la diffusione di materiali e messaggi informativi nei luoghi di aggregazione.

Iniziative per i professionisti sanitari

La Giornata Mondiale del diabete sarà inoltre un’occasione per rafforzare la collaborazione tra specialisti diabetologi e Medici di assistenza primaria nella gestione della patologia. Venerdì 13 novembre sarà nuovamente condiviso con i Medici di Assistenza Primaria il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) interaziendale dedicato al diabete, elaborato negli scorsi mesi con il contributo dei professionisti coinvolti nella presa in carico dei pazienti.

Saranno infine diffuse nuovamente le due “Pillole di appropriatezza” elaborate dal gruppo di lavoro interaziendale e multidisciplinare composto da Medici di Assistenza Primaria e diabetologi, con indicazioni operative per favorire una corretta applicazione del PDTA e una gestione sempre più integrata della patologia.

Il Papa Giovanni XXIII si illumina di blu