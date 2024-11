Ecg e vaccini, weekend di prevenzione all’Ospedale di Treviglio

Come prenotarsi per l’elettrocardiogramma

L’elettrocardiogramma, previa prenotazione con prescrizione medica , verrà effettuata negli stessi giorni e orari. È possibile prenotarsi in diversi modi: prima di tutto online, a questo link , o con l’app per smartphone «Salutile Prenotazioni» . Altrimenti è possibile telefonare al Contact center regionale (numero verde gratuito 800/318318 da rete fissa oppure il numero 02/32323325 da rete mobile e dall’estero, a pagamento al costo previsto dal proprio piano tariffario), ma anche recarsi agli sportelli Cup delle strutture sanitarie coinvolte o in tutte le farmacie lombarde.

«L’augurio è che i cittadini aderiscano all’iniziativa - spiega Giovanni Palazzo, direttore generale dell’Asst Bergamo Ovest - considerato anche che adesso la somministrazione dei vaccini è gratuita per tutta la popolazione, non solo per le categorie a rischio. Nella stessa mattinata, e in ambulatori vicini, in questo caso su prenotazione con prescrizione del proprio medico o dello specialista, apriremo delle agende per effettuare gli Elettrocardiogrammi, esame che permette di approfondire eventuali disturbi al cuore».