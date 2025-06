Emicrania, il 19 giugnovisite gratuite al Bolognini

Nel mondo il 12% degli adulti soffre di emicrania, con una prevalenza tre volte maggiore nelle donne. I numeri dell’Oms descrivono una patologia diffusa e spesso debilitante, ed è da questa evidenza che prende spunto la terza edizione dell’(H) Open Day, l’iniziativa della Fondazione Onda che mette in rete gli ospedali del network «Bollino rosa», attenti alla salute femminile: giovedì 19 giugno in tutta Italia saranno promossi dei momenti legati alla cura, alla conoscenza e alla sensibilizzazione di questa patologia; in Bergamasca aderiscono l’Asst Bergamo Est e l’Asst Bergamo Ovest.