Epatite C, screening gratis con i camper nelle piazze

A Treviglio e Seriate sabato, a Orio domenica. Sono le tappe bergamasche della campagna «Ci metti più a dirlo che a farlo», l’iniziativa promossa per questo fine settimana da Regione Lombardia per offrire gratuitamente il test rapido per l’epatite C: con il semplice prelievo di una goccia di sangue dal dito, sarà possibile avere il risultato in pochi minuti. L’iniziativa è rivolta a tutti i cittadini dai 35 ai 55 anni, nati cioè tra il 1969 e il 1989, per «sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce per contrastare una patologia spesso silente, ma che rappresenta una delle principali cause di cirrosi e tumore al fegato», spiega la Regione.

Dove trovare lo screening in Bergamasca

Nel dettaglio, in Bergamasca – grazie all’impegno del personale delle tre Asst locali – i camper della campagna saranno presenti in tre località: sabato dalle 9 alle 14 al mercato di Treviglio in piazza Cameroni, poi dalle 15 alle 20 presso l’Iper di Seriate; domenica, invece, dalle 11 alle 16 sarà possibile sottoporsi al test presso OrioCenter (parcheggio esterno, lato Uci Cinema). In caso di positività, gli operatori forniranno tutte le informazioni necessarie per gli approfondimenti diagnostici e terapeutici.

L’epatite C cronica