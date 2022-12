Epatite «Delta», fondamentale la diagnosi tempestiva

L’infezione da HDV (questa la sigla che identifica l’epatite Delta) è la più aggressiva e pericolosa di tutte le epatiti croniche virali. Al pari delle epatiti causate dai più conosciuti virus B e C, l’epatite Delta causa una infiammazione cronica che danneggia il fegato, con un maggior rischio di sviluppo di cirrosi ed epatocarcinoma anche in giovane età. In assenza di terapie veramente efficaci, molti pazienti finora hanno dovuto sottoporsi precocemente a trapianto di fegato.