Fondazione Veronesi: borsa di ricerca a Michela Consonni per uno studio sulle leucemie acute

La ricercatrice sarà premiata venerdì 6 giugno, alle 11 nell’Aula Magna dell’Università Statale di Milano, durante la cerimonia annuale della Fondazione dedicata ai finanziamenti per la ricerca scientifica.

L’obiettivo: potenziare l’immunoterapia contro le leucemie

Il progetto di Michela Consonni punta a perfezionare una strategia di immunoterapia cellulare basata su linfociti T geneticamente modificati in grado di riconoscere e attaccare selettivamente le cellule leucemiche che esprimono la molecola CD1c, comune a tutti i pazienti. Trasferendo un recettore specifico (TCR) in linfociti T di donatori, si mira a ottenere trattamenti efficaci e universalmente applicabili per i pazienti con leucemia acuta, riducendo il rischio di recidiva.