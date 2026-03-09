Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
La salute / Hinterland Lunedì 09 Marzo 2026

Giornata Mondiale del Rene: consulti nefrologici gratuiti all’ospedale Bolognini di Seriate

LA GIORNATA. Con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della salute renale e favorire la diagnosi precoce, in occasione della Giornata Mondiale del Rene, a Seriate il 12 marzo una mattinata di prevenzione aperta alla cittadinanza.

Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Ai partecipanti alla giornata è consigliato, se disponibile, portare con sé eventuali esami già effettuati, tra cui creatininemia; azotemia
Ai partecipanti alla giornata è consigliato, se disponibile, portare con sé eventuali esami già effettuati, tra cui creatininemia; azotemia

Seriate

La malattia renale cronica rappresenta oggi una delle principali sfide sanitarie a livello globale e nazionale. In Italia si stima che circa il 10% della popolazione adulta presenti un qualche grado di compromissione della funzione renale, spesso senza saperlo. Si tratta infatti di una patologia frequentemente silente nelle fasi iniziali, ma strettamente collegata ad alcune delle condizioni più diffuse nella popolazione, come diabete, ipertensione arteriosa e malattie cardiovascolari. La diagnosi precoce e la prevenzione diventano quindi strumenti fondamentali per ridurre l’evoluzione verso l’insufficienza renale avanzata e la necessità di dialisi o trapianto.

La locandina della giornata di prevenzione
La locandina della giornata di prevenzione

Proprio con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della salute renale e favorire la diagnosi precoce, in occasione della Giornata Mondiale del Rene, il personale sanitario della Struttura Complessa di Nefrologia e Dialisi, diretta dalla dott.ssa Annalisa Feliciani, organizza una mattinata di prevenzione aperta alla cittadinanza.

Venerdì 12 marzo, dalle ore 9 alle ore 12, presso la hall dell’ospedale Bolognini di Seriate, i cittadini potranno accedere a un consulto nefrologico gratuito, con gli spacialisti della struttura. L’iniziativa è promossa con il supporto di NephroCare e dell’Asst Bergamo Est, nell’ambito delle attività di sensibilizzazione dedicate alla salute renale.

A chi si rivolge

L’iniziativa è rivolta a tutta la popolazione, ma in particolare alle persone che presentano fattori di rischio per malattia renale, come chi soffre di cardiopatie, diabete o ipertensione arteriosa. Durante l’incontro sarà possibile ricevere informazioni, chiarimenti e indicazioni utili sulla prevenzione e sul monitoraggio della funzione renale.

Ai partecipanti è consigliato, se disponibile, portare con sé eventuali esami già effettuati, tra cui creatininemia; azotemia; ecografia renale ed esame delle urine.

Informazione, prevenzione e salute

La Giornata Mondiale del Rene rappresenta un momento importante per ricordare quanto sia fondamentale prendersi cura dei propri reni attraverso controlli periodici e corretti stili di vita. In quest’ottica, l’iniziativa di Seriate vuole essere un’occasione concreta di incontro tra specialisti e cittadini, per promuovere informazione, prevenzione e salute.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Seriate
Salute
Malattia
Medicina
assistenza sanitaria
Organizzazioni Sanitarie
Annalisa Feliciani
NephroCare
ASST Bergamo Est