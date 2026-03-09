Giornata Mondiale del Rene: consulti nefrologici gratuiti all’ospedale Bolognini di Seriate

La malattia renale cronica rappresenta oggi una delle principali sfide sanitarie a livello globale e nazionale. In Italia si stima che circa il 10% della popolazione adulta presenti un qualche grado di compromissione della funzione renale, spesso senza saperlo. Si tratta infatti di una patologia frequentemente silente nelle fasi iniziali, ma strettamente collegata ad alcune delle condizioni più diffuse nella popolazione, come diabete, ipertensione arteriosa e malattie cardiovascolari. La diagnosi precoce e la prevenzione diventano quindi strumenti fondamentali per ridurre l’evoluzione verso l’insufficienza renale avanzata e la necessità di dialisi o trapianto.

La locandina della giornata di prevenzione Proprio con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della salute renale e favorire la diagnosi precoce, in occasione della Giornata Mondiale del Rene, il personale sanitario della Struttura Complessa di Nefrologia e Dialisi, diretta dalla dott.ssa Annalisa Feliciani, organizza una mattinata di prevenzione aperta alla cittadinanza.

Venerdì 12 marzo, dalle ore 9 alle ore 12, presso la hall dell’ospedale Bolognini di Seriate, i cittadini potranno accedere a un consulto nefrologico gratuito, con gli spacialisti della struttura. L’iniziativa è promossa con il supporto di NephroCare e dell’Asst Bergamo Est, nell’ambito delle attività di sensibilizzazione dedicate alla salute renale.

A chi si rivolge

L’iniziativa è rivolta a tutta la popolazione, ma in particolare alle persone che presentano fattori di rischio per malattia renale, come chi soffre di cardiopatie, diabete o ipertensione arteriosa. Durante l’incontro sarà possibile ricevere informazioni, chiarimenti e indicazioni utili sulla prevenzione e sul monitoraggio della funzione renale.

Ai partecipanti è consigliato, se disponibile, portare con sé eventuali esami già effettuati, tra cui creatininemia; azotemia; ecografia renale ed esame delle urine.

Informazione, prevenzione e salute