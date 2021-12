La variante «Omicron» preoccupa gli scienziati

Nel mondo la variante è diffusa in 59 Paesi e in Italia, secondo l’indagine rapida dell’Istituto Superiore di Sanità, provoca lo 0,19% dei casi.

La variante Omicron è la peggiore minaccia dall’inizio della pandemia: non hanno dubbi i responsabili della salute pubblica nel Regno Unito, dove è in atto il maggiore focolaio in Europa e dove i ricoveri sono aumentati del 10%. Nel mondo la variante è diffusa in 59 Paesi e in Italia, secondo l’indagine rapida dell’Istituto superiore di sanità (Iss) relativa alla giornata del 6 dicembre la Omicron è responsabile dello 0,19% dei casi.

La percentuale in Italia sale allo 0,5% secondo la banca dati internazionale Gisaid, alla luce delle 17 sequenze genetiche depositate dal nostro Paese nelle ultime quattro settimane. Ci si interroga intanto sull’efficacia dei vaccini nel proteggere dal contagio e per l’immunologo Anthony Fauci, «al momento non sembra sia necessario un “booster” specifico contro la variante Omicron». Per quanto l’efficacia delle prime due dosi dei vaccini a RNA messaggero sia più bassa rispetto alla variante Delta, la terza dose aumenta al 75% l’efficacia contro la malattia sintomatica: «È una motivazione forte perché tutti si facciano la terza dose», ha detto il direttore del Centro per la ricerca sulle malattie infettive degli Stati Uniti (Niaid). Se i vaccini potranno evitare le forme gravi della malattia, la capacità di trasmettersi della variante Omicron resta elevata e per Fauci è probabile che con tutta probabilità possa diventare dominante negli Stati Uniti.