Liste d’attesa in Lombardia, migliorano i tempi: prestazioni urgenti dal 58% al 79%

Nel confronto tra il 5-20 aprile 2025 e lo stesso periodo del 2026, le prestazioni in classe B (da erogare entro 10 giorni) passano dal 58% al 79% . Migliora anche la classe D (entro 30-60 giorni), che sale dal 64% al 75%.

Un trend positivo confermato anche su scala trimestrale: tra gennaio e marzo 2026, rispetto al 2025, 28 erogatori pubblici su 32 hanno aumentato le prestazioni nei tempi per la classe B e 26 su 32 per la classe D.