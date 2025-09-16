Burger button
La salute / Bergamo Città
Martedì 16 Settembre 2025

Lombardia, dal 1° ottobre al via la campagna vaccinale antinfluenzale

SANITÀ. Record di dosi somministrate nella scorsa stagione.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Bergamo

Dal 1° ottobre parte in Lombardia la nuova campagna vaccinale antinfluenzale, con l’obiettivo di superare i risultati record dell’anno scorso. Nella stagione 2024/2025 sono state somministrate oltre 2 milioni di dosi (2.086.885), il numero più alto mai registrato in regione. La copertura ha raggiunto il 20% della popolazione, con picchi del 25% tra i bambini di 2-6 anni e del 52% tra gli over 65.

2,7 milioni di dosi disponibili

Per la stagione 2025/2026 Regione Lombardia ha programmato l’acquisto di oltre 2,7 milioni di dosi. I vaccini saranno distribuiti a medici di famiglia, pediatri, farmacie, Rsa e centri vaccinali delle Asst.

Le date chiave della campagna

Dal 1° ottobre: priorità alle categorie a rischio (anziani, malati cronici, operatori sanitari, donne in gravidanza).

Dal 13 ottobre: apertura a tutta la popolazione. La vaccinazione sarà gratuita e disponibile anche nelle farmacie, per i maggiorenni.

Dal 20 ottobre: i centri vaccinali delle ASST vaccineranno tutti, inclusi bambini e ragazzi dai 6 mesi ai 17 anni. Per i più piccoli è previsto il vaccino spray nasale.

Vaccino raccomandato per categorie fragili

La vaccinazione è raccomandata in via prioritaria a over 60, donne in gravidanza, bambini e adolescenti, persone tra 18 e 59 anni con patologie croniche, lungodegenti, familiari di soggetti fragili, operatori sanitari, forze dell’ordine, vigili del fuoco, protezione civile, addetti ai servizi essenziali, lavoratori a contatto con animali e donatori di sangue.

Al via anche la campagna contro il virus sinciziale

Contestualmente parte anche la campagna di immunizzazione contro l’Rsv (virus sinciziale), rivolta ai bambini nati dal 1° aprile 2025. Sono disponibili 65.000 dosi di Beyfortus. Nel 2024 questa iniziativa ha immunizzato oltre 65.000 bambini sotto l’anno di età, con una copertura dell’81% e una netta riduzione di accessi in Pronto soccorso e ricoveri.

Bertolaso: «Prevenzione per tutti i cittadini»

«Il cronoprogramma ci consentirà di partire con ordine e rapidità, dando priorità ai più fragili già dal 1° ottobre e aprendo poi a tutta la popolazione dal 13», ha spiegato l’assessore al Welfare Guido Bertolaso. «Si tratta di una campagna di prevenzione imponente, costruita sull’esperienza dello scorso anno e potenziata da una rete capillare di medici, pediatri, farmacie e centri vaccinali. La Lombardia conferma così la sua capacità di tutelare la salute pubblica in una stagione che si preannuncia intensa».

Bergamo
Salute
Medicina preventiva
Vaccino
Medicina
Guido Bertolaso