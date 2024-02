Mammografie, screening e vaccinazioni contro il Papilloma virus. Appuntamenti gratuiti - ecco dove

In occasione della giornata mondiale contro l’Hpv (4 marzo) e della giornata internazionale della donna (8 marzo) l’Asst Papa Giovanni XXIII aderisce all’open day promosso da Regione Lombardia per sabato 9 marzo con diverse iniziative gratuite all’Ospedale Papa Giovanni e nelle sedi territoriali.

Screening mammografico

Dalle 8.30 alle 12.30 di sabato 9 marzo all’Ospedale Papa Giovanni XXIII sarà possibile sottoporsi allo screening mammografico. L’offerta è rivolta alle donne con un’età compresa tra i 45 e i 74 anni che non abbiano già aderito alle campagne di screening e che non abbiano fatto mammografie di recente. È richiesta la prenotazione, da effettuarsi online sul portale di Regione Lombardia prenotasalute.regione.lombardia.it.

Vaccinazioni contro il Papilloma Virus

La locandina con gli appuntamenti Dalle 8.30 alle 12.30 di sabato 9 marzo nei centri vaccinali delle Case di Comunità di Borgo Palazzo (via Borgo Palazzo 130, ingresso 6A), Villa d’Almè (via Roma, 16) e Zogno (Piazza Bortolo Belotti, 1) sarà invece possibile ricevere la vaccinazione contro l’HPV senza prenotazione. L’accesso è riservato alle ragazze fra gli 11 e i 26 anni di età e ai ragazzi fra gli 11 e i 18 anni di età residenti nel territorio di competenza della ASST Papa Giovanni XXIII (tutti i comuni del Distretto Val Brembana, Val Imagna e Villa d’Almè e i comuni di Bergamo, Gorle, Orio al Serio, Ponteranica, Sorisole e Torre Boldone).

Screening Papilloma Virus

Dalle 8.30 alle 12.30 di sabato 9 marzo nei Consultori familiari di Borgo Palazzo (via Borgo Palazzo 130, padiglione 18A) e Villa d’Almè (Via F.lli Calvi, 25) sarà possibile sottoporsi allo screening contro l’HPV (Pap Test per le ragazze dai 25 ai 29 anni e HPV Test per le donne dai 30 ai 64 anni). Per accedere allo screening è necessario risiedere in regione Lombardia e non averlo già eseguito negli ultimi 3 anni. L’accesso è libero senza necessità di prenotazione. Parallelamente all’esecuzione dei test di screening sarà infine possibile prendere parte ad alcuni momenti informativi di gruppo, previsti per le 8.30, le 10 e le 11.30 in entrambi i Consultori, nel corso dei quali il personale ostetrico della ASST Papa Giovanni XXIII fornirà una corretta informazione sanitaria in merito all’infezione da HPV, come prevenirla, diagnosticarla e cosa fare in caso di infezione.

Gli appuntamenti con Asst Bergamo Est

In programma lo screening contro l’HPV (Pap Test) con fascia d’età 25-64 anni con accesso libero, la vaccinazione per le ragazze nate dal 1998 al 2011 è ad accesso e per ragazzi nati dal 2006 al 2011 è ad accesso libero, sabato 9 marzo dalle 13 alle 17 nel Consultorio di Seriate in via Paderno 40, nel Consultorio di Gazzaniga in via Manzoni 98 e nel Consultorio di Trescore Balneario - Via Ospedale 38.

In programma anche visite ginecologiche con accesso solo tramite prenotazione telefonica (dalle 9 alle 13 contattare cell. 342-0906302 ) fino ad esaurimento posti disponibili: gli appuntamenti sono in programma sabato 9 marzo dalle 13 alle 17all’ospedale di Alzano (secondo piano, ex Blocco parto),

Lo screening mammografico è invece previsto con prenotazione tramite il portale https://prenotasalute.regione.lombardia.it sabato 9 marzo all’ospedale Bolognini di Seriate, nel reparto di Radiologia e all’ospedale Locatelli di Piario, sempre in Radiologia.