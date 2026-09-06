Medici di base, confermato lo sciopero il 15 e 16 settembre
LA PROTESTA. Lo Smi conferma lo sciopero dei medici di famiglia per il 15 e 16 settembre dopo il fallimento della conciliazione. Contestato l’accordo sulle Case di Comunità.Lettura meno di un minuto.
Lo sciopero dei medici di famiglia è confermato per il 15 e 16 settembre. A proclamarlo è il Sindacato Medici Italiani (Smi), dopo l’esito negativo delle procedure di raffreddamento e conciliazione svolte al ministero del Lavoro.
Al centro della protesta c’è l’Accordo collettivo nazionale stralcio della Medicina generale sulle Case di Comunità, sottoscritto nel giugno 2026, di cui il sindacato chiede la disapplicazione per i propri iscritti. «Le procedure di raffreddamento e conciliazione con il ministero del Lavoro si sono concluse con esito negativo», ha dichiarato la segretaria generale dello Smi, Pina Onotri, spiegando che la decisione di confermare lo sciopero nasce dall’assenza, secondo il sindacato, di impegni precisi da parte della Parte pubblica sulle principali rivendicazioni.
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