«Papa Giovanni», immagini radiologiche disponibili nel Fascicolo sanitario
LA NOVITÀ. Riguarda gli esami eseguiti dal 7 luglio: immagini consultabili e scaricabili online insieme al referto, senza ricorrere a cd o chiavette.Lettura 1 min.
Bergamo
Le immagini degli esami radiologici effettuati dal 7 luglio 2026 all’Asst Papa Giovanni XXIII sono ora consultabili e scaricabili direttamente dal Fascicolo sanitario elettronico. La nuova funzione si aggiunge alla possibilità di visualizzare online i referti e riduce la necessità di ritirare la documentazione su supporti fisici, come Cd o chiavette Usb. Il servizio, attivato nell’ambito del progetto di Regione Lombardia, punta a semplificare l’accesso alla documentazione clinica e la condivisione degli esami con medici e specialisti.
Il sistema permette di consultare le immagini, ingrandirle, scorrerle e scaricarle nel formato standard Dicom, utilizzato in ambito sanitario. I file possono così essere messi a disposizione di altri professionisti in occasione di visite specialistiche o controlli effettuati anche in strutture differenti
Come vedere le immagini degli esami radiologici
Per utilizzare il servizio occorre accedere al proprio Fascicolo sanitario elettronico con le credenziali personali, entrare nella sezione «Visualizza e ritira» e selezionare il referto desiderato. Cliccando sul pulsante «Visualizza» si apre il programma dedicato.
Il sistema permette di consultare le immagini, ingrandirle, scorrerle e scaricarle nel formato standard Dicom, utilizzato in ambito sanitario. I file possono così essere messi a disposizione di altri professionisti in occasione di visite specialistiche o controlli effettuati anche in strutture differenti.
Meno documenti da portare alle visite
La disponibilità online di referti e immagini facilita la continuità delle cure. Il paziente può informare il personale sanitario che la documentazione è già presente nel Fascicolo, evitando di produrre e trasportare copie fisiche. L’attivazione al Papa Giovanni rientra nel programma regionale che prevede la progressiva estensione del servizio a tutte le aziende sanitarie lombarde.
Restano disponibili le modalità tradizionali
Il servizio si trova ancora nella prima fase di avvio. Nel caso in cui le immagini non risultassero disponibili online o si verificassero difficoltà di accesso, resteranno valide le consuete modalità di ritiro. Informazioni, guida e risposte alle domande frequenti sono disponibili sul portale del Fascicolo sanitario elettronico di Regione Lombardia. Per ricevere assistenza è possibile contattare il numero verde 800 030 606, attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20.
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