Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
La salute / Bergamo Città Venerdì 04 Settembre 2026

«Papa Giovanni», immagini radiologiche disponibili nel Fascicolo sanitario

LA NOVITÀ. Riguarda gli esami eseguiti dal 7 luglio: immagini consultabili e scaricabili online insieme al referto, senza ricorrere a cd o chiavette.

Lettura 1 min.
Redazione Web
Redazione Web
«Papa Giovanni», immagini radiologiche disponibili nel Fascicolo sanitario
Una rx ai polmoni in una foto d’archivio

Bergamo

Le immagini degli esami radiologici effettuati dal 7 luglio 2026 all’Asst Papa Giovanni XXIII sono ora consultabili e scaricabili direttamente dal Fascicolo sanitario elettronico. La nuova funzione si aggiunge alla possibilità di visualizzare online i referti e riduce la necessità di ritirare la documentazione su supporti fisici, come Cd o chiavette Usb. Il servizio, attivato nell’ambito del progetto di Regione Lombardia, punta a semplificare l’accesso alla documentazione clinica e la condivisione degli esami con medici e specialisti.

Il sistema permette di consultare le immagini, ingrandirle, scorrerle e scaricarle nel formato standard Dicom, utilizzato in ambito sanitario. I file possono così essere messi a disposizione di altri professionisti in occasione di visite specialistiche o controlli effettuati anche in strutture differenti

Come vedere le immagini degli esami radiologici

Per utilizzare il servizio occorre accedere al proprio Fascicolo sanitario elettronico con le credenziali personali, entrare nella sezione «Visualizza e ritira» e selezionare il referto desiderato. Cliccando sul pulsante «Visualizza» si apre il programma dedicato.

Il sistema permette di consultare le immagini, ingrandirle, scorrerle e scaricarle nel formato standard Dicom, utilizzato in ambito sanitario. I file possono così essere messi a disposizione di altri professionisti in occasione di visite specialistiche o controlli effettuati anche in strutture differenti.

Meno documenti da portare alle visite

La disponibilità online di referti e immagini facilita la continuità delle cure. Il paziente può informare il personale sanitario che la documentazione è già presente nel Fascicolo, evitando di produrre e trasportare copie fisiche. L’attivazione al Papa Giovanni rientra nel programma regionale che prevede la progressiva estensione del servizio a tutte le aziende sanitarie lombarde.

Restano disponibili le modalità tradizionali

Il servizio si trova ancora nella prima fase di avvio. Nel caso in cui le immagini non risultassero disponibili online o si verificassero difficoltà di accesso, resteranno valide le consuete modalità di ritiro. Informazioni, guida e risposte alle domande frequenti sono disponibili sul portale del Fascicolo sanitario elettronico di Regione Lombardia. Per ricevere assistenza è possibile contattare il numero verde 800 030 606, attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Medicina
Cura
Servizio Medico
Salute
regione lombardia