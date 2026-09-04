«Papa Giovanni», immagini radiologiche disponibili nel Fascicolo sanitario

Le immagini degli esami radiologici effettuati dal 7 luglio 2026 all’Asst Papa Giovanni XXIII sono ora consultabili e scaricabili direttamente dal Fascicolo sanitario elettronico. La nuova funzione si aggiunge alla possibilità di visualizzare online i referti e riduce la necessità di ritirare la documentazione su supporti fisici, come Cd o chiavette Usb. Il servizio, attivato nell’ambito del progetto di Regione Lombardia, punta a semplificare l’accesso alla documentazione clinica e la condivisione degli esami con medici e specialisti.

Il sistema permette di consultare le immagini, ingrandirle, scorrerle e scaricarle nel formato standard Dicom, utilizzato in ambito sanitario. I file possono così essere messi a disposizione di altri professionisti in occasione di visite specialistiche o controlli effettuati anche in strutture differenti

Come vedere le immagini degli esami radiologici

Per utilizzare il servizio occorre accedere al proprio Fascicolo sanitario elettronico con le credenziali personali, entrare nella sezione «Visualizza e ritira» e selezionare il referto desiderato. Cliccando sul pulsante «Visualizza» si apre il programma dedicato.

Il sistema permette di consultare le immagini, ingrandirle, scorrerle e scaricarle nel formato standard Dicom, utilizzato in ambito sanitario. I file possono così essere messi a disposizione di altri professionisti in occasione di visite specialistiche o controlli effettuati anche in strutture differenti.

Meno documenti da portare alle visite

La disponibilità online di referti e immagini facilita la continuità delle cure. Il paziente può informare il personale sanitario che la documentazione è già presente nel Fascicolo, evitando di produrre e trasportare copie fisiche. L’attivazione al Papa Giovanni rientra nel programma regionale che prevede la progressiva estensione del servizio a tutte le aziende sanitarie lombarde.

Restano disponibili le modalità tradizionali