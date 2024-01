Per il Centro Donatori di Midollo Osseo del «Papa Giovanni» 17 mila iscrizioni

Si chiama Beatrice, ha 25 anni, ed è il donatore numero 17 mila iscritto al Centro donatori di midollo osseo dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. La donazione di cellule staminali emopoietiche è il punto di partenza per effettuare il trapianto di cellule staminali emopoietiche, una delle strategie terapeutiche più importanti nella cura di gravi malattie del sangue, sia maligne (quali leucemie, linfomi) che non maligne (quali talassemie o drepanocitosi). Con il trapianto di cellule staminali emopoietiche si sostituisce il midollo osseo malato con un midollo osseo sano, allo scopo di ristabilire la normale produzione delle cellule del sangue.

Il trapianto di midollo

La procedura per il trapianto di cellule staminali emopoietiche prevede due fasi principali: la prima è mirata alla distruzione delle cellule midollari del paziente per mezzo dell’uso controllato di farmaci chemioterapici e/o di radiazioni; la seconda consiste nella ricostituzione del patrimonio midollare del paziente tramite l’infusione per via endovenosa (in maniera del tutto simile a una normale trasfusione) delle cellule staminali prelevate dal donatore.

La donazione

La donazione di cellule staminali emopoietiche può avvenire da un donatore familiare oppure da un donatore non familiare, cioè estraneo alla famiglia. Questa seconda modalità è molto importante perché la più frequente: corrisponde infatti ad oltre la metà dei trapianti di cellule staminali emopoietiche eseguite nel mondo ogni anno.

Il Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo

Per aumentare il più possibile il bacino di potenziali donatori non familiari di cellule staminali emopoietiche, nel 1989 è stato istituito il Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo, noto a livello internazionale come Italian Bone Marrow Donor Registry (IBMDR). Il Registro IBMDR, da sempre ospitato nel Laboratorio di Istocompatibilità dell’Ospedale Galliera di Genova, è una grande rete che consente di condividere in Italia e all’estero, tramite la connessione con analoghi Registri degli altri paesi del mondo, i dati genetici dei potenziali donatori di cellule staminali emopoietiche.

Il Centro Donatori di Midollo Osseo della provincia di Bergamo

Il Centro Donatori di Midollo Osseo della provincia di Bergamo è attivo dal 1991 nell’ambito del Servizio di Immunoematologia e Medicina trasfusionale (SC SIMT) dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII, attualmente diretto da Luca Barcella. Da allora sono stati iscritti nel Registro IBMDR 17mila potenziali donatori, di cui 528 nel solo corso del 2023, dati che posizionano questo Centro ai primi posti in Italia per volume di attività.

All’interno del Centro Donatori è attivo il Laboratorio di Immunogenetica, guidato da Laura Castellani, che effettua il test di tipizzazione HLA, l’esame che consente di definire le caratteristiche genetiche responsabili della compatibilità tra donatori e pazienti

A Bergamo la prima donazione di midollo è stata eseguita nel 1994 e in seguito sono state effettuate 197 donazioni per Centri Trapianto italiani ed esteri (Argentina, Macedonia, Germania, USA, Inghilterra, Spagna, Australia, Svizzera, Grecia, Austria, Svezia, Francia, Canada e Belgio). Il 2023, con 12 donazioni, è stato un anno record per le donazioni di midollo osseo da donatori non consanguinei.

Come iscriversi al registro