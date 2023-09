Prevenzione al cuore, visite ed elettrocardiogrammi gratuiti - Ecco dove

In occasione della Giornata mondiale del Cuore, che si celebra il 29 settembre, Fondazione Onda, per il terzo anno consecutivo, organizza dal 26 settembre al 2 ottobre l’(H) Open Week dedicato alle malattie cardiovascolari con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la diagnosi precoce delle malattie cardiovascolari, con un particolare focus su aneurisma aortico addominale, infarto cardiaco e patologie valvolari.

«Per l’occasione – spiega Antonella Villa, direttore della Sc di Ostetricia e Ginecologia e referente del progetto Onda aziendale – gli specialisti dell’Asst Ovest, che ringrazio per la disponibilità, offriranno decine di prestazioni gratuite alle donne del nostro territorio. Abbiamo puntato sull’offerta di Ecg, un test non invasivo che misura l’attività elettrica del cuore e sulle visite cardiologiche, che sono un’opportunità per parlare con un cardiologo dei rischi di malattie cardiache e di come ridurli».

Le prestazioni gratuite

Sei visite cardiologiche con Ecg gratuite per donne over 50 anni in menopausa appartenenti ad uno dei 77 paesi del territorio dell’Asst, prenotandosi, dal 13/09, alla mail [email protected] specificando nome, cognome, codice fiscale e città di residenza. Le prestazioni saranno erogate giovedì 28 settembre dalle 9 alle 13 al Poliambulatorio Ospedale di Treviglio – Area ambulatori Cardiologia (zona amb. 5-11);

Trenta Ecg gratuiti per donne over 50 anni in menopausa appartenenti ad uno dei paesi del territorio del Distretto Pianura Occidentale erogati sabato 30 settembre dalle ore 13 alle ore 15.30 alla Casa di Comunità di Treviglio in Via Matteotti 4 - Ambulatorio IFEC. La prenotazione, entro le 11.00 di venerdì 29/09/2023, potrà essere effettuata al n° 331/2341278;

Trenta Ecg gratuiti per donne over 50 anni in menopausa appartenenti ad uno dei paesi del territorio del Distretto Pianura Orientale erogati sabato 30 settembre dalle ore 13 alle ore 15.30 alla Casa di Comunità di Martinengo in Piazza Maggiore, 11 - Ambulatorio IFEC. La prenotazione, entro le 11.00 di venerdì 29/09/2023, potrà essere effettuata al n° 331/2341284;

Trenta Ecg gratuiti per donne over 50 anni in menopausa appartenenti ad uno dei paesi del territorio del Distretto Media Pianura erogati sabato 30 settembre dalle ore 13.00 alle ore 15.30 alla Casa di Comunità di Dalmine in Viale Betelli, 2 - Ambulatorio IFEC. La prenotazione, entro le 11.00 di venerdì 29/09/2023, potrà essere effettuata al n° 335/1377834;

Trenta Ecg gratuiti per donne over 50 anni in menopausa appartenenti ad uno dei Paesi del territorio del Distretto Isola e Val San Martino erogati sabato 30 settembre dalle ore 13 alle ore 15.30 al Poliambulatorio extra ospedaliero di Calusco d’Adda Via Locatelli, 265/angolo Via Volta 24033- - Ambulatorio IFEC. La prenotazione, entro le 11.00 di venerdì 29/09/2023, potrà essere effettuata al n° 331/2341582.

Le malattie cardiovascolari

Le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di morte nel nostro Paese, essendo responsabili del 35,8 per cento di tutti i decessi: 38,8 per cento nelle donne e 32,5 per cento negli uomini; si presentano nelle donne con un ritardo di almeno dieci anni rispetto agli uomini, poiché le donne fino alla menopausa sono protette dallo “scudo” ormonale degli estrogeni. In seguito, vengono colpite addirittura più degli uomini da eventi cardiovascolari, spesso tra l’altro più gravi, anche se si manifestano con un quadro clinico meno evidente.

Per entrambi i sessi resta però cruciale il ruolo della prevenzione primaria, legata principalmente agli stili di vita, e della diagnosi precoce, in particolare in coloro che presentano fattori di rischio cardiovascolare, quali: familiarità, età avanzata, fumo, ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, diabete, sedentarietà, sovrappeso, obesità, stress.

«Questa iniziativa ha un alto valore sociale con l’obiettivo di sottolineare l’importanza della prevenzione primaria e facilitare l’accesso alla diagnosi precoce, rendendo direttamente fruibili anche prestazioni che in molti casi sono gravate da lunghe liste di attesa. Inoltre, vogliamo aiutare a sfatare l’errata convinzione che le malattie cardiovascolari riguardino soprattutto gli uomini, con la grande maggioranza delle donne che ha una percezione molto bassa dei pericoli correlati a queste patologie. Dato il grande successo e l’alto numero di richieste degli anni scorsi, abbiamo deciso di replicare e quest’anno il focus della settimana di servizi gratuiti è su problematiche cardiache molto diffuse e ancora spesso sottovalutate o non conosciute dalla popolazione come l’aneurisma aortico addominale, l’infarto cardiaco e le patologie valvolari» commenta Francesca Merzagora, presidente di Fondazione Onda.

Le altre iniziative di prevenzione

Sono circa 140 le strutture del network Bollino Rosa che hanno aderito all’iniziativa e che offriranno gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi, in presenza e a distanza, nelle aree specialistiche di cardiologia e chirurgia vascolare. A partire dal 13 settembre tutti i servizi offerti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione saranno consultabili sul sito www.bollinirosa.it . È possibile selezionare la regione e la provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali aderenti e consultare i servizi offerti.

Fondazione Onda dal 2007 attribuisce agli ospedali che erogano servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili il riconoscimento «Bollino Rosa»; il network, composto da 354 ospedali dislocati sul territorio nazionale, sostiene Fondazione Onda nel promuovere, anche all’interno degli ospedali, un approccio “di genere” nella definizione e nella programmazione strategica dei servizi clinico-assistenziali, indispensabile per garantire il diritto alla salute non solo delle donne ma anche degli uomini.

Inoltre, a partire dal 13 settembre, sarà attiva la campagna di sensibilizzazione #trisdicuore Vince la prevenzione per promuovere la corretta informazione sulle malattie cardiovascolari più comuni in collaborazione con alcune Società scientifiche.

I Comuni dell’Asst Bergamo Ovest

Distretto Isola e Val San Martino: Ambivere, Bonate Sopra, Bonate Sotto, Bottanuco, Brembate, Brembate Sopra, Calusco d’Adda, Capriate San Gervasio, Caprino B.sco, Carvico, Chignolo d’Isola, Cisano B.sco, Filago, Madone, Mapello, Medolago, Ponte San Pietro, Pontida, Presezzo, Solza, Sotto il Monte Giovanni XXIII, Suisio, Terno d’Isola, Torre dè Busi e Villa d’Adda.

Distretto Media Pianura: Azzano San Paolo, Boltiere, Ciserano, Comun Nuovo, Curno, Dalmine, Lallio, Levate, Mozzo, Osio Sopra, Osio Sotto, Stezzano, Treviolo, Urgnano, Verdellino, Verdello e Zanica.

Distretto Pianura Occidentale: Arcene, Arzago d’Adda, Brignano Gera d’Adda, Calvenzano, Canonica d’Adda, Caravaggio, Casirate d’Adda, Castel Rozzone, Fara Gera d’Adda, Fornovo S. Giovanni, Lurano, Misano Gera d’Adda, Mozzanica, Pagazzano, Pognano, Pontirolo Nuovo, Spirano e Treviglio.