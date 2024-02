Raccolta di farmaci: andranno a 15 associazioni

Sabati pomeriggio 3 febbraio, per sensibilizzare i passanti a prendere parte all’iniziativa del Banco farmaceutico, è stato allestito un gazebo in via XX Settembre dall’Associazione Farmacisti volontari per la Protezione civile, insieme alla Federazione degli Ordini dei farmacisti, alla Fondazione Francesco Cannavò e a Federfarma.

In circa tre ore sono stati consegnati circa 300 volantini. I farmaci raccolti saranno destinati a 15 tra associazioni e cooperative attive in provincia di Bergamo; si possono acquistare farmaci che non richiedono l’obbligo di ricetta: «Servono soprattutto antinfiammatori, antidolorifici per adulti, antifebbrili e sciroppi per la tosse, preferibilmente in bustine da sciogliere nell’acqua». I farmaci acquistati saranno trattenuti dal farmacista che al termine dell’iniziativa provvederà a consegnarli direttamente all’associazione o alla cooperativa cui è stato assegnato. «Un numero crescente di persone si trova a vivere in condizioni di disagio economico che impediscono di acquistare i medicinali di cui hanno bisogno – spiega la presidente dell’Associazione Farmacisti Volontari per la Protezione civile, Enrica Bianchi –. La partecipazione dei nostri volontari alla settimana di raccolta del farmaco esprime il forte legame tra i farmacisti e le comunità in cui operano, dando concretezza al senso più autentico del volontariato, quello di veicolare messaggi di solidarietà e di aiuto a chi ha bisogno».