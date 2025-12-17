Burger button
La salute / Bergamo Città
Mercoledì 17 Dicembre 2025

Stagione influenzale: prenotazioni aperte per vaccinazioni gratuite a Bergamo e Zogno

LA CAMPAGNA. Con l’aumento dei virus respiratori tipici della stagione invernale, l’Asst Papa Giovanni XXIII ha attivato sedute straordinarie gratuite per la vaccinazione antinfluenzale e anti-pneumococco nelle Case di Comunità di Borgo Palazzo e Zogno.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Bergamo

Sedute straordinarie gratuite per la vaccinazione antinfluenzale e anti-pneumococco nelle Case di Comunità di Borgo Palazzo e Zogno.

Ecco gli slot aggiuntivi, pensati per chi ha impegni lavorativi, si terranno:
Giovedì 18 dicembre: 17 – 20
Venerdì 19 dicembre: 17 – 20
Sabato 20 dicembre: 8:30 – 12:30

La prenotazione è obbligatoria sul portale regionale «Prenota Salute» per la vaccinazione antinfluenzale. La vaccinazione anti-pneumococco sarà proposta direttamente dal medico ai pazienti che ne hanno diritto durante l’appuntamento.

Le sedute straordinarie vedono il coinvolgimento diretto dei medici di medicina generale come vaccinatori, rafforzando la risposta territoriale e contribuendo alla prevenzione delle complicanze influenzali, in particolare per le fasce più a rischio e per i soggetti con patologie croniche.

Chi presenta sintomi influenzali ma non necessita di emergenza può rivolgersi alla Centrale Unica 116 117, che valuterà l’invio all’Hotspot Infettivologico della Casa di Comunità di Borgo Palazzo. Il servizio, riaperto di recente, è attivo tutte le sere dalle 20 alle 24 e nei giorni di sabato, domenica, festivi e prefestivi dalle 8 alle 24, su valutazione della Centrale Unica, e ha già registrato oltre 100 visite nel primo weekend di funzionamento. La prevenzione resta lo strumento più efficace per trascorrere il periodo festivo con serenità e ridurre il rischio di complicanze.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Zogno
Salute
Medicina
assistenza sanitaria
Malattia
ASST Papa Giovanni XXIII